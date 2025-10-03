मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 06:59:12 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 07:04:55 PM (IST)
    एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर चल रहा है विवाद।

    1. भारत ने रविवार, 28 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था।
    2. योग्य विजेता भारत की टीम को अभी तक अपनी ट्रॉफी और पदक नहीं मिले हैं।
    3. नकवी ने फाइनल के बाद अराजकता के लिए बीसीसीआई से माफी भी मांगी थी।

    IND vs PAK विवाद: एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 के दौरान गलत कारणों से सुर्खियों में आए, जिसे भारत ने रविवार, 28 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान को हराकर जीता था। नकवी, जो पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं, ने खुद को शर्मसार कर दिया क्योंकि टीम इंडिया ने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारत की कार्रवाई के बाद, नकवी ट्रॉफी को दुबई स्थित एसीसी कार्यालय ले गए, जिसने उनके समस्याग्रस्त व्यवहार को उजागर किया। एशिया कप 2025 के योग्य विजेता भारत को अभी तक अपनी ट्रॉफी और पदक नहीं मिले हैं।

    रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने नकवी के व्यवहार के लिए उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है। फर्स्टपोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, नकवी को एपिसोड के दौरान उनके 'मजबूत' रुख के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा।

    नकवी को कराची में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो उत्कृष्टता स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय कार्रवाइयों के खिलाफ नकवी के “दृढ़ और सिद्धांतवादी रुख” ने उन्हें यह पुरस्कार दिलाया।

    ट्रॉफी लेने के लिए स्वागत है: नकवी

    मंगलवार को हुई एसीसी की बैठक के दौरान, कई रिपोर्टें सामने आईं जिनमें दावा किया गया था कि नकवी ने फाइनल के बाद हुई अराजकता के लिए बीसीसीआई से माफी मांगी थी। हालांकि, एक दिन बाद, नकवी ने स्पष्ट रूप से रिपोर्टों का खंडन किया और खिताब विजेताओं को ट्रॉफी वापस करने के बारे में एक असामान्य शर्त रखी।

    जियो न्यूज के हवाले से नकवी ने एक्स पर लिखा, "भारतीय मीडिया तथ्यों पर नहीं, झूठ पर पनपता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं: मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैंने कभी भी बीसीसीआई से माफी नहीं मांगी है और न ही कभी करूंगा। यह मनगढ़ंत बकवास केवल सस्ता प्रचार है, जिसका उद्देश्य केवल अपने लोगों को गुमराह करना है।"

    उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "दुर्भाग्य से, भारत क्रिकेट में राजनीति को घसीटना जारी रखता है, जिससे खेल की भावना को नुकसान होता है। एसीसी अध्यक्ष के रूप में, मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार था, और मैं अभी भी तैयार हूं। यदि वे वास्तव में इसे चाहते हैं, तो वे एसीसी कार्यालय में आकर मुझसे इसे ले सकते हैं।"

