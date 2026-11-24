स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस समय टेस्ट सीरीज जारी है। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश टीम पर दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजों का कहर टूटा और पूरी टीम को 91 रनों पर ढेर कर दिया। दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने एक विकेट खोकर 88 रन बना लिए हैं।

पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका बांग्लादेश से महज एक रन पीछे है। अफ्रीका ने पहला विकेट कप्तान एडेन मार्करम (21) रन गंवाया। मार्कस एकरमैन (46) और जुबैर हमजा (9) रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। सेंचुरियन में टेस्ट मैच की पहली पारी में बांग्लादेश का यह सबसे कम स्कोर है।