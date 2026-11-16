BCCI ने अचानक बदला WPL मैचों का शेड्यूल, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विमंस प्रीमियर लीग शुरू होने में अभी कुछ महीने का समय बाकी है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मैचों का वेन्यू बदल दिया है। मैचों के वेन्यू में हुए इस बदलाव के पीछे आईसीसी का हाथ है।

पहले विमेंस लीग के जो मैच ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले जाने थे वह अब वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। जो मैच अब वानखेड़े स्टेडियम में होंगे उसमें डब्ल्यूपीएल के एलिमिनेटर और फाइनल मैच भी शामिल है। हालांकि, तारीखों और मैचों में बदलाव नहीं हुआ है।