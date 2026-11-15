IND vs NZ: आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के लिए नासूर बने सिराज और अर्शदीप, भारत का सीरीज पर 3-1 से कब्जा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले आखिरी वनडे में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी कर टीम को 22 रनों से जीत दिला दी। यह मुकाबला रविवार को माउंट माउंगनुई के बे ओवल मैदान पर खेला गया। इसी के साथ भारत ने टी-20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज को 3-1 से जीत लिया।

वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। चौथे मैच में भारत को 244 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में भारतीय टीम 89 रनों पर ढेर हो गई थी। सीरीज का पांचवां और आखिरी वनडे इसी मैदान पर खेला गया लेकिन इस बार टीम इंडिया ने बाजी मार ली।