BCCI ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच पुणे में कराने का लिया फैसला, इंदौर में होटलों की कमी बनी बड़ी वजह

स्पोर्ट्स डेस्क। कैप्टन मुश्ताक अली के घर इंदौर में उनके नाम पर होने वाले घरेलू टी-20 टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर के मैच इस बार नहीं होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अब इन मैचों की मेजबानी पुणे को सौंप दी है। पुणे में ही स्पर्धा का फाइनल भी होगा।

सुपर लीग 12 दिसंबर से शुरू होगी और फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। टूर्नामेंट के समूह दौर के मुकाबले लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता में खेले जा रहे हैं। इसके बाद सुपर लीग और फाइनल इंदौर में होने थे।