BCCI ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच पुणे में कराने का लिया फैसला, इंदौर में होटलों की कमी बनी बड़ी वजह

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 01:10:52 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 01:10:52 PM (IST)
    मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच पुणे में कराने का फैसला।

    HighLights

    1. मुश्ताक अली टी-20 सुपर लीग मैच अब पुणे में खेले जाएंगे।
    2. इंदौर में होटल कमरों की कमी बनी बड़ी वजह।
    3. सुपर लीग में आठ टीमें खेलेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा।

    स्पोर्ट्स डेस्क। कैप्टन मुश्ताक अली के घर इंदौर में उनके नाम पर होने वाले घरेलू टी-20 टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर के मैच इस बार नहीं होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अब इन मैचों की मेजबानी पुणे को सौंप दी है। पुणे में ही स्पर्धा का फाइनल भी होगा।

    सुपर लीग 12 दिसंबर से शुरू होगी और फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। टूर्नामेंट के समूह दौर के मुकाबले लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता में खेले जा रहे हैं। इसके बाद सुपर लीग और फाइनल इंदौर में होने थे।


    शहर के दो मैदानों पर प्रतिदिन चार मैच खेलने की योजना थी, लेकिन उस अवधि में इंदौर में होटल कमरों की भारी कमी थी। शहर में डाक्टरों की बड़ी कांफ्रेंस होने से अधिकांश होटल आरक्षित थे। ऐसे में आठ टीमों, उनके बड़े सपोर्ट स्टाफ और ब्रॉडकास्ट क्रू को ठहराने के लिए पर्याप्त होटल उपलब्ध नहीं थे। सुपर लीग में आठ टीमें खेलेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा।

