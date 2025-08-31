मेरी खबरें
    बासीसीआई 2026 टी20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को टीम का मेंटॉर बना सकती है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं इस बात को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व क्रिकेटर मनीष तिवारी ने धोनी पर तंज कसा है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 03:27:03 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 03:31:02 PM (IST)
    T20 World Cup 2026 के लिए BCCI दे रही है MS Dhoni को बड़ा ऑफर, लेकिन इस पूर्व क्रिकेटर ने कसा तंज
    धोनी बन सकते हैं टीम इंडिया के मेंटॉर

    HighLights

    1. बीसीसीआई एमएस धोनी को टीम का मेंटॉर बना सकती है
    2. टी20 विश्व कप के लिए लिया जा सकता है यह फैसला
    3. पूर्व क्रिकेटर मनीष तिवारी ने कसा एमएस धोनी पर तंज

    स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को एक बड़ा ऑफर दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि धोनी टी20 विश्व कप के लिए धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के मेंटॉर हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आयी है। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए पूर्व क्रिकेटर मनीष तिवारी ने धोनी पर तंज भी कसा है।

    मीडिया से बातचीत के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री मनीष तिवारी ने अपने कहा कि "ये तो समय ही बताए, उनको ऑफर दिया है, वो फोन उठाए हैं। जहां तक मुझे पता है उनसे फोन पर बात करना बहुत मुश्किल है। मैसेज का रिप्‍लाई भी कम ही मिलता है। बहुत सारे प्‍लेयर ऐसा कह चुके हैं। वो अगर मैसेज पढ़ते हैं तो क्‍या रिप्‍लाई करेंगे। मैसेज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। उन्‍हें मेंटॉरशिप दी जारी है तो वह इसे स्‍वीकार करते हैं या नहीं यह तो समय ही बताएगा। वह क्‍या इम्‍पैक्‍ट लेकर आएंगे यह बताना मुश्किल है।"

    बता दें कि वर्तमान में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर हैं। धोनी और गंभीर दोनों ही 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान साथ में खेल चुके हैं। ऐसे में यदि धोनी यह जिम्मेदारी संभालते हैं तो, हेड कोच और मेंटॉर की जोड़ी टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है।

    कैसी रहेगी हेड कोच और मेंटॉर की जोड़ी

    इसे लेकर भी पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि "बतौर कप्‍तान और प्‍लेयर उनका जो अनुभव रहा है वह टीम के काम आएगा। भारतीय टीम के जो नए सितारे उभरकर आ रहे हैं कहीं न कहीं उनकी बहुत इज्‍जत करते हैं, उनकी आत सुनेंगे। एमएस धोनी और हेड कोच गौतम गंभीर की जो जोड़ी बनेगी, वह भी देखने वाली होगी। यह लाजवाब जोड़ी होगी। तो समय ही बताएगा कि क्‍या हो रहा है।"

    पहले भी रहे हैं मेंटॉर

    बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब धोनी को यह जिम्मेदारी मिल रही है। वह इससे पहले भी भारतीय क्रिकेट टीम के मेंटॉर रह चुके हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान भी वह टीम के मेंटॉर रह चुके हैं। हालांकि उस सीरीज में भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। टीम ग्रुप स्टेज से ही हारकर बाहर हो गई थी।

