WPL 2026 की नीलामी में छत्तीसगढ़ की क्रिकेटर पलक और श्रेया, 28 अक्टूबर को लगेगी बोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की दो उभरती महिला क्रिकेट खिलाड़ियों पलक सिंह और श्रेया श्रीवास का चयन महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 की नीलामी के लिए किया गया है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। नीलामी 28 अक्टूबर को केरल के कोच्चि में आयोजित होगी। इससे प्रदेश की महिला क्रिकेट प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।

छत्तीसगढ़ की महिला अंडर-19 टीम की खिलाड़ी पलक सिंह अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने पिछले वर्ष खेले गए आठ मैचों में पांच विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा, पलक ने पिछले वर्ष आयोजित डब्ल्यूपीएल की स्पीड क्वीन प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर स्वर्ण पदक जीता था। उनकी तेज गेंदबाजी को देखते हुए नीलामी के लिए उनका चयन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।