BCCI का बड़ा एलान, प्रज्ञान ओझा को बनाया मुख्य चयनकर्ता, 312 मैच खेलने वाले खिलाड़ी को भी बड़ी जिम्मेदारी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारतीय टीम की चयन समिति में बड़ा बदलाव किया है। पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा को मुख्य चयनकर्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। ओझा को यह जिम्मेदारी सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के अनुभव के आधार पर मिली है और वह पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और चयनकर्ता अजीत अगरकर की जगह लेंगे। इस ऐलान के अलावा बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर रमेश पोवार को भी इस चयन समिति में नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) के सदस्य अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे ने चयन समिति के नए सदस्य को चुनने की प्रक्रिया पूरी की।