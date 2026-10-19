BCCI का बड़ा एलान, प्रज्ञान ओझा को बनाया मुख्य चयनकर्ता, 312 मैच खेलने वाले खिलाड़ी को भी बड़ी जिम्मेदारी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारतीय टीम की चयन समिति में बड़ा बदलाव किया है। पूर्व भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा को मुख्य चयनकर्ता की जिम्मेदारी सौंपी है।
ओझा को यह जिम्मेदारी सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने के अनुभव के आधार पर मिली है और वह पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और चयनकर्ता अजीत अगरकर की जगह लेंगे।
इस ऐलान के अलावा बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटर रमेश पोवार को भी इस चयन समिति में नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) के सदस्य अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे ने चयन समिति के नए सदस्य को चुनने की प्रक्रिया पूरी की।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में सभी आवेदनों की जांच और इंटरव्यू लिया गया, इसके बाद आपसी सहमति से रमेश पोवार का नाम इस पद के लिए चुना है।
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रमेश पोवार का करियर
अगर पोवार के इंटरनेशनल करियर की बात की जाए तो उन्होंने भारत के लिए दो टेस्ट मैच और 31 वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 312 मुकाबले खेले, जिसमें फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और इंटरनेशनल भी शामिल हैं। ओझा ने भारतीय टीम के लिए 24 टेस्ट मैच खेले थे, जिसकी वजह से उन्हें मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है।
बता दें कि, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चयनकर्ता के पद के लिए आवेदन मांगे थे। बीसीसीआई ने रमेश पवार के चयन समिति में शामिल होने की जानकारी दी है। सीएसी ने आवेदकों के इंटरव्यू के बाद बैठक की और रमेश पोवार को सर्वसम्मति के साथ नियुक्त किया गया।
बता दें कि, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति में अब प्रज्ञान ओझा (अध्यक्ष), शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा और रमेश पवार शामिल हैं।
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