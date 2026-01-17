इंदौर का 'किला' फतह करना कीवियों के लिए चुनौती, होल्कर में टीम इंडिया का रिकॉर्ड देख कांप जाएगी न्यूजीलैंड!

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी रोमांचक वनडे सीरीज अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल, 18 जनवरी (रविवार) को इंदौर के ऐतिहासिक होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है, जिससे इंदौर का यह मैच 'फाइनल' बन गया है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी, चमचमाती ट्रॉफी उसी के नाम होगी।

इंदौर का यह मैदान टीम इंडिया के लिए किसी अभेद्य किले से कम नहीं है। आंकड़े गवाह हैं कि यहाँ भारतीय शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। 2006 से लेकर 2023 तक, भारत ने इस मैदान पर कुल 7 वनडे मुकाबले खेले हैं और हैरानी की बात यह है कि टीम इंडिया यहाँ आज तक एक भी मैच नहीं हारी है।

न्यूजीलैंड के लिए कड़वी यादें

न्यूजीलैंड की टीम जब रविवार को मैदान पर उतरेगी, तो उनके जहन में 2023 की हार का वो जख्म जरूर होगा। होल्कर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक सिर्फ एक बार भिड़ंत हुई है, जिसमें भारत ने कीवियों को 90 रनों से करारी शिकस्त दी थी। उस मैच में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के तूफानी शतकों ने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं।

इंदौर में वनडे में भारत का प्रदर्शन

15 अप्रैल 2006: भारत बनाम इंग्‍लैंड- इंडिया 7 विकेट से जीता।

17 नवंबर 2008: भारत बनाम इंग्‍लैंड- इंडिया 4 रन से जीता।

8 दिसंबर 2011: भारत बनाम वेस्‍टइंडीज- इंडिया 153 रन से जीता।

14 अक्‍टूबर 2015: भारत बनाम साउथ अफ्रीका- इंडिया 22 रन से जीता।

24 सितंबर 2017: भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया- इंडिया 5 विकेट से जीता।

24 जनवरी 2023: भारत बनाम न्‍यूजीलैंड- इंडिया 90 रन से जीता।

24 सितंबर 2023: भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया- इंडिया 90 रन से जीता।

टीम इंडिया का पसंदीदा मैदान

इंदौर की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों की मददगार रही है और बाउंड्री छोटी होने के कारण यहाँ रनों की बरसात होती है। भारतीय टीम अपने घर में और विशेषकर अपने पसंदीदा मैदान पर सीरीज जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही है। हालांकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज बराबर करने के बाद आत्मविश्वास से भरी है और वह भारत के इस 19 साल पुराने 'अजेय रिकॉर्ड' को तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी।