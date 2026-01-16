इंदौर में होगा 'महासंग्राम', सीरीज कब्जाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, कब और कहां देखें लाइव मैच?

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी रोमांचक वनडे सीरीज अब अपने चरम पर पहुंच गई है। वडोदरा में भारत की जीत और राजकोट में कीवी टीम के जोरदार पलटवार के बाद, सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। अब सबकी निगाहें इंदौर के होल्कर स्टेडियम पर टिकी हैं, जहां रविवार को होने वाला 'महामुकाबला' यह तय करेगा कि सीरीज की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी। चलिए जानते हैं इस निर्णायक मैच से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी...

निर्णायक जंग: कब, कहां और कितने बजे?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह 'करो या मरो' का मुकाबला 18 जनवरी 2026 को खेला जाएगा। इंदौर की पिच हमेशा से बल्लेबाजों की मददगार रही है, ऐसे में यहां रनों की बारिश देखने को मिल सकती है।

तारीख: 18 जनवरी 2026 (रविवार)

मैदान: होल्कर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर

टॉस का समय: दोपहर 1:00 बजे

मैच शुरू: दोपहर 1:30 बजे

लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग: कहां देखें मैच?

यदि आप मैदान पर जाकर मैच नहीं देख पा रहे हैं, तो घर बैठे इन माध्यमों से लाइव एक्शन का लुत्फ उठा सकते हैं:

TV पर: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर मैच का सीधा प्रसारण होगा।

मोबाइल पर: जियो-हॉटस्टार (Jio-Hotstar) ऐप पर आप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

दोनों टीमों का स्क्वॉड: कौन होगा इन-आउट?

भारतीय टीम की कमान युवा शुभमन गिल के हाथों में है, जबकि कीवी टीम का नेतृत्व माइकल ब्रैसवेल कर रहे हैं।

टीम इंडिया: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवीन्द्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आयुष बडोनी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, अर्शदीप सिंह।

न्यूजीलैंड टीम: माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डैरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), जैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, जेडेन लेनोक्स, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल रे, आदित्य अशोक।

इंदौर टीम इंडिया के लिए है लकी

इंदौर का होल्कर स्टेडियम भारतीय टीम के लिए काफी लकी रहा है। यहां की बाउंड्री छोटी होने के कारण रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों से आतिशी पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं, कीवी गेंदबाज काइल जैमीसन भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए चुनौती बन सकते हैं।