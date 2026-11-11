ICC Rankings: अर्शदीप, अक्षर और गुरनूर को मिला वनडे रैंकिंग्स में फायदा, रहमत शाह ने रचा इतिहास

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के साथ जारी वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने का ईनाम भारतीय खिलाड़ियों को मिला है। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़ और अक्षर पटेल को आईसीसी रैंकिंग्स में बड़ा लाभ मिला है। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग्स में अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमत शाह ने इतिहास रचा है।

वह बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग्स में टॉप-10 में शामिल हो गए। टेस्ट रैंकिंग्स में शामिल होने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बने हैं। जिंबाब्वे के साथ खेली गई टेस्ट सीरीज में उन्होंने 173 रनों की यादगार पारी खेली थी। इस पारी के बाद रैंकिंग्स में शाह को फायदा मिला है। वह सातवें स्थान पर पहुंच गए।