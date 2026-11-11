हार्दिक पांड्या के बाद कौन होगा मुंबई इंडियंस का कप्तान? रेस में चार दिग्गजों के नाम शामिल

रोहित शर्मा

टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा को एक बार फिर से फ्रेंचाइजी की कमान सौंपी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अनुभव को तरजीह दी जाएगी क्योंकि भविष्य के लिए उपकप्तान को तैयार किया जाएगा।

जसप्रीत बुमराह

स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम भी कप्तानी की रेस में चल रहा है। बीते सीजन में सूर्यकुमार यादव की गैरमौजूदगी में उन्होंने टीम की कमान संभाली थी। वह एमआई के प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं।

तिलक वर्मा

अगर भविष्य को ध्यान में रखते हुए कप्तानी का फैसला लिया जाए तो तिलक वर्मा इसमें प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वह इस समय भारतीय टीम के उपकप्तान भी है। वह लगातार मुंबई के लिए शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं।

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। सूर्या ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को टी-20 विश्व कप जिताया था। हालांकि, बीते कुछ समय से वह लगातार रन नहीं बना पा रहे हैं। यह चिंता का विषय है।