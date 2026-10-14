IND vs ZIM: टी-20 सीरीज को लेकर बोलीं स्मृति मंधाना, हर मैच को खेला जाएगा अक्रामक; 2028 विश्वकप की तैयारी पर नजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज में जीत के साथ भविष्य की मजबूत टीम तैयार करने के लक्ष्य से मैदान पर उतरेगी। कप्तान स्मृति मंधाना ने बुधवार को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम का लक्ष्य सीरीज के तीनों मुकाबले जीतना है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 16, 18 और 20 अक्टूबर को टी-20 मैच खेले जाएंगे। मंधाना ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में टीम ने कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में छोटी-छोटी कमियों को दूर कर टीम अपने प्रदर्शन को और बेहतर बना सकती है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को टीम की बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी सकारात्मक सोच के साथ मैदान पर उतरेंगे।

तीसरे नंबर के लिए कई विकल्प तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए टीम के पास कई विकल्प हैं। जेमिमा रोड्रिग्स की चोट के बाद अनुष्का, निक्की और कोमलिका जैसी युवा खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिला है। मंधाना ने कहा कि यह सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का महत्वपूर्ण मंच है।