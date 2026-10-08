'उन्होंने हमारा खून बहाया', जब भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर भड़क उठे थे अभिनेता नाना पाटेकर, अब क्रिकेट जगत कर रहा सलाम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से बॉलीवुड के साथ क्रिकेट जगत में भी शोक की लहर है। अभिनेता ने गुरुवार 8 अक्टूबर की सुबह गोवा स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली।

दिग्गज एक्टर 75 साल के थे। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद क्रिकेट जगत के सितारे विराट कोहली, सच‍िन तेंदुलकर, श‍िखर धवन समेत द‍िग्गजों ने सोशल मीडिया पर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी। विराट कोहली ने नाना पाटेकर की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भारतीय सिनेमा के सच्चे लीजेंड। आपका काम और लेगेसी पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। रेस्ट इन पीस, नाना पाटेकर जी, ॐ शांति। क्रिकेट के शौकीन थे नाना पाटेकर बता दें कि, नाना पाटेकर अभिनय की दुनिया के अलावा क्रिकेट के शौकीन थे। उन्होंने साल 2015 में दिए इंटरव्यू मे बताया था कि वह क्रिकेट के जबरदस्त दीवाने है। बचपन में जब उनके पास क्रिकेट सीखने के पैसे नहीं होते थे तो वह मुंबई के शिवाजी पार्क खेलने जाया करते थे।