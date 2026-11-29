स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय क्रिकेट टीम एक समय गहरे संकट में नजर आ रही थी, लेकिन युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने अपने शानदार जुझारूपन से न सिर्फ टीम की लाज बचाई, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करा लिया। जुरैल की 88 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने पहली पारी में 246 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।
116 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद जुरैल ने संभाला मोर्चा
न्यूजीलैंड की पहली पारी के 356 रनों के जवाब में भारतीय बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह लड़खड़ा गया था और टीम ने महज 116 रनों पर अपने 6 प्रमुख विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय पारी जल्द ही सिमट जाएगी, लेकिन सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे जुरैल ने एक छोर संभाल लिया।
उन्होंने कीवी गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए 170 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 88 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि, वह अपने शतक से महज 12 रन दूर रह गए।
किरण मोरे और एमएस धोनी की बराबरी की
इस अर्धशतकीय पारी के साथ ही जुरैल ने एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। वह न्यूजीलैंड की धरती पर सातवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए दो या उससे अधिक अर्धशतक जड़ने वाले भारत के मात्र तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ पूर्व विकेटकीपर किरण मोरे (1990 दौरा) और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (2009 और 2014 दौरा) ने ही किया था।
निचले क्रम में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
इसके अलावा, जुरैल की 88 रनों की यह पारी न्यूजीलैंड में सातवें या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए किसी भी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है। इस सूची में शीर्ष पर अजिंक्य रहाणे हैं, जिन्होंने साल 2014 के दौरे पर वेलिंग्टन टेस्ट में सातवें नंबर पर खेलते हुए 118 रनों की शतकीय पारी खेली थी।
गुरनूर बराड़ के साथ की ऐतिहासिक साझेदारी
पारी के अंतिम चरण में जुरैल को पुछल्ले बल्लेबाज गुरनूर बराड़ का अच्छा साथ मिला। दोनों ने मिलकर नौवें विकेट के लिए 64 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसमें बराड़ ने 46 गेंदों पर 10 रन का योगदान दिया। यह साझेदारी न्यूजीलैंड में भारत की ओर से नौवें या दसवें विकेट के लिए की गई तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।
इस रिकॉर्ड में पहले स्थान पर
सैयद किरमानी और शिवलाल यादव (105 रन, ऑकलैंड, 1981)
दूसरे स्थान पर
मोहम्मद अजहरुद्दीन व अतुल वासन (86 रन, 1990) की जोड़ी काबिज है।