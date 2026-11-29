स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय क्रिकेट टीम एक समय गहरे संकट में नजर आ रही थी, लेकिन युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने अपने शानदार जुझारूपन से न सिर्फ टीम की लाज बचाई, बल्कि रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करा लिया। जुरैल की 88 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने पहली पारी में 246 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।

116 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद जुरैल ने संभाला मोर्चा न्यूजीलैंड की पहली पारी के 356 रनों के जवाब में भारतीय बल्लेबाजी क्रम बुरी तरह लड़खड़ा गया था और टीम ने महज 116 रनों पर अपने 6 प्रमुख विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय पारी जल्द ही सिमट जाएगी, लेकिन सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे जुरैल ने एक छोर संभाल लिया।