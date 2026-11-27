स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम के कप्तान का एलान कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर से दिग्गज रोहित शर्मा को कमान सौंपी है। हार्दिक पांड्या के बाद वह एक बार फिर एमआई की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अगले सीजन के लिए हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स के साथ जुड़ गए हैं।
सबसे सफल कप्तान पर भरोसा
मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को रोहित शर्मा को कप्तान बनाए जाने घोषणा की। एमआई ने अपने सबसे सफल कप्तान को एक बार फिर से कप्तानी सौंपकर भरोसा जताया। करीब तीन साल बाद रोहित की कप्तानी में वापसी हो रही है। इससे पहले 2013 से लेकर 2024 तक मुंबई टीम का नेतृत्व किया।
साल 2024 में हार्दिक को बनाया था कप्तान
इस अगुवाई में वह पांच बार मुंबई को आईपीएल विजेता बना चुके हैं। दरअसल, फ्रेंचाइजी ने साल 2024 में हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी थी लेकिन इसके बाद टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया। इसके अलावा रोहित और हार्दिक के बीच कई बार झड़प की खबरें भी आती रही हैं।
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सूर्या और तिलक भी थे कप्तानी के दावेदार
बता दें कि, मुंबई इंडियंस के पास कप्तानी के लिए कई विकल्प मौजूद थे। सूर्यकुमार यादव इस दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे थे। वहीं, तिलक वर्मा का नाम भी कप्तानी के संभावित दावेदारों में शामिल था। हाल ही में उन्हें इंडिया ए का कप्तान बनाया गया था, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। इसके बावजूद रोहित शर्मा को दोबारा कप्तानी संभालने का मौका दिया।
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पांच बार जीता आईपीएल कप
रोहित शर्मा की कप्तानी में ही मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में रोहित की कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीता था। रोहित साल 2023 तक मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। साल 2024 में फ्रेंचाइजी ने कप्तानी में बदलाव करते हुए रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाया था।
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