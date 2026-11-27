स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम के कप्तान का एलान कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर से दिग्गज रोहित शर्मा को कमान सौंपी है। हार्दिक पांड्या के बाद वह एक बार फिर एमआई की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अगले सीजन के लिए हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स के साथ जुड़ गए हैं।

सबसे सफल कप्तान पर भरोसा मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को रोहित शर्मा को कप्तान बनाए जाने घोषणा की। एमआई ने अपने सबसे सफल कप्तान को एक बार फिर से कप्तानी सौंपकर भरोसा जताया। करीब तीन साल बाद रोहित की कप्तानी में वापसी हो रही है। इससे पहले 2013 से लेकर 2024 तक मुंबई टीम का नेतृत्व किया।