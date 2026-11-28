डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर अपनी सटीक यॉर्कर और धारदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों की नाक में दम करने वाले जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली पारी में पूरी तरह बेअसर नजर आए। कीवी बल्लेबाजों ने बुमराह के खिलाफ न सिर्फ संयम दिखाया, बल्कि उन्हें एक भी सफलता हाथ नहीं लगने दी। नतीजतन, बुमराह को पहली पारी में 26 ओवर डालने के बावजूद खाली हाथ पवेलियन लौटना पड़ा।

न्यूजीलैंड की पहली पारी के दौरान बुमराह ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 26 ओवर में महज 49 रन खर्च किए और 6 मेडन ओवर भी फेंके, लेकिन विकेट का कॉलम खाली ही रहा। वेलिंगटन में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में 5 विकेट झटकने वाले बुमराह के लिए यह स्पेल काफी निराशाजनक रहा। 54 टेस्ट मैचों के उनके शानदार करियर में यह महज तीसरा मौका है, जब उन्हें एक पारी में 26 ओवर गेंदबाजी करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली।

पांच साल पुराने अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी

विदेशी सरजमीं पर खेले गए टेस्ट मैचों की पहली पारी में बुमराह के साथ ऐसा संयोग पूरे पांच साल बाद बना है। इससे पहले साल 2021 में उन्हें दो बार इस स्थिति का सामना करना पड़ा था।

WTC फाइनल (साउथैम्पटन): न्यूजीलैंड के खिलाफ 26 ओवर में 57 रन देकर कोई विकेट नहीं।

लॉर्ड्स टेस्ट (इंग्लैंड): पहली पारी में 26 ओवर में 79 रन खर्च किए और खाली हाथ रहे (हालांकि, दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर उन्होंने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी)।

आकाश दीप ने संभाला मोर्चा, कीवी टीम 356 पर सिमटी

जहां एक छोर से बुमराह विकेट के लिए तरसते रहे, वहीं दूसरे छोर से भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। आकाश दीप ने 99 रन देकर पांच विकेट (फाइव-विकेट हॉल) अपने नाम किए और भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे।

उनके अलावा युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज और गुरनूर बराड़ ने भी दो-दो सफलताएं हासिल कीं। न्यूजीलैंड के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल ने 89 रनों की जुझारू पारी खेली, जिसकी बदौलत मेजबान टीम पहली पारी में 356 रनों के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में सफल रही।