स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने आईपीएल 2027 की मिनी-ऑक्शन में अपने नाम का पंजीकरण कराया है। वह दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में चार साल बाद वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा वीरेन्द्र सहवाग का बेटा आर्यवीर सहवाग भी आईपीएल नीलामी का हिस्सा बन सकता है।

इस साल अगले महीने 16 दिसंबर को गोवा में मिनी-ऑक्शन होगा और इसके लिए कुल 1220 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। बेन स्टोक्स ने अपना बेस प्राइस दो करोड़ रखा है। चार साल बाद स्टोक्स की वापसी बेन स्टोक्स आईपीएल में चार टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने साल 2017 में राइजिंग सुपर जायंट्स के लिए खेला था। वहीं 2018 से लेकर 2021 तक राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने थे, जबकि साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था।