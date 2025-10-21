भारत के लिए खुशखबरी... तीन महीने बाद Rishabh Pant की मैदान पर वापसी, बनाया टीम का कप्तान

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार वापसी का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। पंत को साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाली दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह मुकाबले 30 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे।
पंत आखिरी बार जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में नजर आए थे, जहां उन्हें पैर में चोट लग गई थी। इस चोट के कारण वे लंबे समय तक मैदान से दूर रहे और एशिया कप, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज, तथा ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी बाहर रहे।
पहले उम्मीद की जा रही थी कि पंत 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी मैच से वापसी करेंगे, लेकिन अब उनके इंडिया ए टीम में चयन के बाद यह तय माना जा रहा है कि वे सीधे इस सीरीज के जरिए मैदान पर उतरेंगे।
पहले चार दिवसीय मैच के लिए बीसीसीआई ने जो स्क्वॉड घोषित किया है, उसमें पंत के अलावा साई सुदर्शन (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, एन जगदीशन (विकेटकीपर), अयुष महात्रे, यश ठाकुर, अंशुल काम्बोज, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, मानव सूथार, अयुष बडोनी और सरांश जैन शामिल हैं।
दूसरे मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में जोड़ा है। इनमें केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अभिमन्यु ईश्वरन, खलील अहमद, गुरनूर बराड़ और आकाश दीप को मौका मिला है।
यह सीरीज 14 नवंबर से शुरू होने वाली भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। इससे पहले भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पूर्व भारत ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इसी तरह की सीरीज खेलकर अभ्यास किया था।
टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में कहा था कि केवल टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को घरेलू टूर्नामेंट और ए टीम के मैचों में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वे लय में बने रहें। उनके मुताबिक, सिर्फ NCA में ट्रेनिंग करने की बजाय वास्तविक मैच खेलना खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और टीम की तैयारी दोनों के लिए फायदेमंद है।
उधर, साउथ अफ्रीका ए टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। चोट से उबर रहे टेम्बा बावुमा को कप्तान बनाया गया है। उनके साथ जुबैर हमजा, प्रेनेलन सुब्रेयन, मिखलाली मपोंगवाना और अन्य युवा खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है।