भारत के लिए खुशखबरी... तीन महीने बाद Rishabh Pant की मैदान पर वापसी, बनाया टीम का कप्तान

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार वापसी का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। पंत को साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाली दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। यह मुकाबले 30 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे।

इंग्लैंड टेस्ट में लगी थी चोट पंत आखिरी बार जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में नजर आए थे, जहां उन्हें पैर में चोट लग गई थी। इस चोट के कारण वे लंबे समय तक मैदान से दूर रहे और एशिया कप, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज, तथा ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी बाहर रहे।

पहले उम्मीद की जा रही थी कि पंत 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी मैच से वापसी करेंगे, लेकिन अब उनके इंडिया ए टीम में चयन के बाद यह तय माना जा रहा है कि वे सीधे इस सीरीज के जरिए मैदान पर उतरेंगे। पहला चार दिवसीय मैच – इंडिया ए की टीम पहले चार दिवसीय मैच के लिए बीसीसीआई ने जो स्क्वॉड घोषित किया है, उसमें पंत के अलावा साई सुदर्शन (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, एन जगदीशन (विकेटकीपर), अयुष महात्रे, यश ठाकुर, अंशुल काम्बोज, तनुष कोटियन, हर्ष दुबे, मानव सूथार, अयुष बडोनी और सरांश जैन शामिल हैं।