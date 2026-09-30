IND vs WI ODI LIVE: गुवाहाटी वनडे में वेस्टइंडीज का विश्व रिकॉर्ड, भारत को दिया 406 रनों का लक्ष्य, 27 साल पुराना रिकॉर्ड स्वाहा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी के बारसपरा स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल के फैसले को विंडीज के बल्लेबाजों ने गलत साबित किया।

मेहमान टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 405 रनों का लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। यह स्कोर वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी है। विंडीज के लिए जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जांगू ने शतक ठोका। भारत की ओर से रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और गुरनूर बराड़ ने 2-2 विकेट लिए।

अगर वनडे इतिहास में विंडीज के सबसे बड़े स्कोर की बात करे तो यह अब तक सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले विंडीज ने साल 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ 389 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे उन्होंने अब गुवाहाटी में तोड़ दिया गया।

वेस्टइंडीज के वनडे में सबसे बड़े स्कोर...

405 रन बनाम भारत, 2026

389 बनाम इंग्लैंड, 2019

385/7 बनाम आयरलैंड, 2025

381/3 बनाम आयरलैंड 2019

बता दें कि, गुवाहाटी में खेलेते हुए वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने इतिहास रचा है। उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ मात्र 65 गेंदों पर शतक ठोक दिया। इसी के साथ उन्होंने कई दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है। साल 1999 में बने रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया।