IND vs AUS: एक-एक कर गिर रहे थे टीम इंडिया के विकेट, ड्रेसिंग रूम में रोहित-गिल ले रहे थे पॉपकॉर्न के मजे

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ स्टेडियम में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में बारिश ने खेल का मजा बिगाड़ दिया। शुभमन गिल ने बतौर वनडे कप्तान अपना पहला मैच खेला, लेकिन उनकी कप्तानी की शुरुआत निराशाजनक रही।

बल्लेबाज फेल रहे और बार-बार आई बारिश ने खिलाड़ियों को परेशान किया। इस बीच ड्रेसिंग रूम से गिल और रोहित शर्मा का पॉपकॉर्न खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पॉपकॉर्न खाते दिखे गिल और रोहित बारिश के चलते खेल करीब एक घंटे तक रुका रहा। इसी दौरान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में बातचीत करते दिखे। थोड़ी देर बाद गिल पॉपकॉर्न लेकर आए और दोनों खिलाड़ी मजे से उसे खाते हुए हंसते-बतियाते नजर आए। इस हल्के-फुल्के पल ने फैंस का दिल जीत लिया।