    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 06:29:00 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 06:29:00 PM (IST)
    IND vs NZ 1st T20I: वनडे की हार का बदला लेने उतरेगी 'सूर्या' की सेना, पढ़ें कब, कहां और कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग
    IND vs NZ 1st T20I Live Streaming.

    HighLights

    1. सूर्यकुमार यादव बनाम मिचेल सैंटनर
    2. कल से शुरू होगा टी20 का रोमांच
    3. कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

    स्पोर्ट्स डेस्क। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने के लिए सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अब टी20 के मैदान पर उतरने को तैयार है। पांच मैचों की इस रोमांचक टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी को नागपुर में होने जा रहा है।

    टी20 विश्व कप से पहले बड़ी परीक्षा

    साल 2026 में होने वाले टी20 विश्व कप के मद्देनजर यह सीरीज भारत और न्यूजीलैंड, दोनों ही टीमों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का एक सुनहरा मौका है। वनडे सीरीज में शुभमन गिल ने टीम की कमान संभाली थी, लेकिन खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अब सूर्यकुमार यादव की वापसी बतौर कप्तान हो रही है। कीवी टीम की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी।


    मैच का समय और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

    प्रशंसक इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का आनंद निम्नलिखित प्लेटफॉर्म्स पर उठा सकते हैं:

    • तारीख और समय: मुकाबला 21 जनवरी 2026 को रात 7:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा।

    • मैदान: विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, नागपुर।

    • टीवी टेलीकास्ट: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकता है।

    • डिजिटल स्ट्रीमिंग: हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी।

    पांच मैचों की टी20आई सीरीज का पूरा शेड्यूल

    पहला टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - नागपुर

    दूसरा टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - रायपुर

    तीसरा टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - गुवाहाटी

    चौथा टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - विशाखापत्तनम

    पांचवां टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - तिरुवनंतपुरम

    दोनों देशों की टीमें

    भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (शुरुआती 3 मैच), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई।

    न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, डैरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, ईश सोढ़ी।

