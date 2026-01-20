IND vs NZ 1st T20I: वनडे की हार का बदला लेने उतरेगी 'सूर्या' की सेना, पढ़ें कब, कहां और कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

स्पोर्ट्स डेस्क। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने के लिए सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अब टी20 के मैदान पर उतरने को तैयार है। पांच मैचों की इस रोमांचक टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी को नागपुर में होने जा रहा है।
साल 2026 में होने वाले टी20 विश्व कप के मद्देनजर यह सीरीज भारत और न्यूजीलैंड, दोनों ही टीमों के लिए अपनी तैयारियों को परखने का एक सुनहरा मौका है। वनडे सीरीज में शुभमन गिल ने टीम की कमान संभाली थी, लेकिन खेल के सबसे छोटे प्रारूप में अब सूर्यकुमार यादव की वापसी बतौर कप्तान हो रही है। कीवी टीम की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी।
प्रशंसक इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का आनंद निम्नलिखित प्लेटफॉर्म्स पर उठा सकते हैं:
पहला टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - नागपुर
दूसरा टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - रायपुर
तीसरा टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - गुवाहाटी
चौथा टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - विशाखापत्तनम
पांचवां टी20 मैच - भारत बनाम न्यूजीलैंड - तिरुवनंतपुरम
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (शुरुआती 3 मैच), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई।
न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, डैरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, ईश सोढ़ी।