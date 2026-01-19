भारत-न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टाइगर रिजर्व पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ लिया वाइल्ड लाइफ का रोमांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। भारत-न्यूजीलैंड पांच मैच की टी-20 सीरीज से पहले रविवार रात भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और स्टार खिलाड़ी अचानक पेंच टाइगर रिजर्व पहुंच गए। पेंच के साज इन दा फारेस्ट रिसोर्ट में विश्राम करने के बाद सोमवार सुबह खिलाड़ियों ने जंगल सफारी का आनंद लिया, सफारी के बाद दोपहर में सभी खिलाड़ी नागपुर अभ्यास के लिए रवाना हो गए। सफारी में भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के अलावा विकेटकीपर संजू सैमसन, बल्लेबाज रिंकू सिंह, विकेटकीपर इशान किशन, रवि बिश्नोई भी शामिल रहे। क्रिकेटरों के पेंच पहुंचने की जानकारी मिलते ही पर्यटकों व प्रशंसकों का उत्साहित हो गए। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। हालांकि कम समय के लिए निजी दौरे पर पहुंचे खिलाड़ियों ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया।

जानकारी के अनुसार रविवार रात 11 बजे पहुंचे भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जंगल से घिरे रिसोर्ट में रात बिताई। सुबह पांच स्टार खिलाड़ियों ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया, सफारी से लौटकर खिलाड़ियों ने प्रशंसकों को सेल्फी लेने का मौका भी दिया। खिलाड़ियों ने अपने एक्स हेंडल, फेसबुक पेज तथा इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया नेटवर्किंग साइट पर जंगल सफारी के फोटो तथा वीडियो साझा किए है, जो वायरल हो रहे हैं। प्रशंसकों द्वारा इन्हें पसंद किया जा रहा है। बता दें कि क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पहले भी पेंच टाइगर रिजर्व में आ चुके हैं। वे 15 फरवरी 2025 को यहां सफारी करने आए थे। इससे पहले पूर्व भारतीय बल्लेबाज व भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी पेंच आ चुके हैं, वह सन 2023 में यहां परिवार के साथ आए थे।

वीडियो में मस्ती करते दिखे स्टार खिलाड़ी

एक वीडियो में इंडिया टीम के खिलाड़ियों ने रात के अंधेरे में रिसोर्ट परिसर में मचान के आसपास नजर आ रहे हैं। वहीं अन्य वीडियो में क्रिकेट खिलाड़ी सुबह जंगल सफारी के दौरान जिप्सी वाहन में एक दूसरे के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सफारी के दौरान खिलाड़ियों को लेपर्ड सहित अन्य वन्य प्राणी भी दिखाई दिए। सभी जंगल सफारी में मजे करते हुए नजर आए। बाघों को देखने भी खिलाड़ियों ने जिप्सी वाहन में सवार होकर टाइगर रिजर्व जंगल की सैर की। हालाकि खिलाड़ियों को बाघ के दीदार नहीं हो सके। इस दौरान वन्यजीवों को नजदीक से देखने का अनुभव खिलाड़ियों के लिए खास रहा। वहीं खिलाड़ियों ने प्रशंसकों के साथ फोटो खिंचवाए व उनका अभिवादन स्वीकार किया। पेंच से नागपुर जाते समय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऋतुराज राही जायसवाल ने सूर्यकुमार यादव को बाघ, तेंदुआ व अन्य वन्यजीवों पर आधारित फोटो कलेक्शन का वार्षिक कैलेंडर भेंट किया।

21 में होगा पहला टी-20 मुकाबला

सभी क्रिकेटर पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी के बाद सोमवार दोपहर 12 बजे यहां से नागपुर के लिए रवाना हो गए। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म हो गई है अब भारत व न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज 21 जनवरी से प्रारंभ होना हैं। पहला टी20 नागपुर में खेला जाना है, इसके लिए टीम इंडिया के वो खिलाड़ी पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, जो वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे। दूसरा मैच 23 जनवरी को रायपुर, तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी, चौथा मैच 28 जनवरी को विशाखापत्तनम व पांचवां मैच 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों ने रविवार को नागपुर में अभ्यास सत्र में भी हिस्सा लिया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत वनडे सीरीज गंवा चुका है और अब टी20 विश्व कप से पहले टीम हर हाल में टी20 सीरीज अपने नाम करना चाहेगी।