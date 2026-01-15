IND vs NZ: जाडेजा की फॉर्म, खराब गेंदबाजी, अर्शदीप सिंह... ये हैं भारत की हार के पांच बड़े कारण

स्पोर्ट्स डेस्क। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। केएल राहुल के शानदार शतक (112) और कप्तान शुभमन गिल की अर्धशतकीय पारी (56) के बावजूद भारतीय टीम 284 रनों का बचाव नहीं कर सकी। मैच के बाद अब सवाल खड़े हो रहे है कि आखिर इस हार से भारतीय टीम को क्या सीखने की जरूरत है। साथ ही लोगों ने हार के लिए कई कारण भी बताए है।

जहां एक ओर मैच के बाद कप्तान गिल ने हार के लिए गेंदबाजों और फील्डर्स को कड़े शब्दों में जिम्मेदार ठहराया। वहीं, कुछ आलोचकों ने इसका जिम्मेदार भारतीय बल्लेबाजी के मिडिल ओवर परफॉर्मेंस को बताया। आइए जानते है इस हार के पांच बड़े कारण, जिस वजह से यह सीरीज एक-एक की बराबरी पर आ गई।