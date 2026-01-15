मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    23 जनवरी को रायपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश, 800 रुपये से टिकट शुरू, ऑनलाइन बुकिंग के बाद ऐसे मिलेगी एंट्री

    India vs New Zealand: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 23 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े मुकाबले का गवाह बनेगी, जहां भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो ...और पढ़ें

    By Deepak ShuklaEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 02:27:37 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 02:30:11 PM (IST)
    23 जनवरी को रायपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश, 800 रुपये से टिकट शुरू, ऑनलाइन बुकिंग के बाद ऐसे मिलेगी एंट्री
    भारत–न्यूजीलैंड T20 मुकाबले के लिए गुरुवार 7 बजे से ऑनलाइन बिक्री शुरू

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 23 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े मुकाबले का गवाह बनेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी-20 इंटरनेशनल महामुकाबले को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर तैयारियों और टिकट व्यवस्था की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में CSCS के डायरेक्टर विजय शाह और बलदेव सिंह भाटिया मौजूद रहे।

    संघ ने बताया कि मैच के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री आज 15 जनवरी की रात 7 बजे से ticketgenie.in पर शुरू होगी। एक व्यक्ति ऑनलाइन अधिकतम चार टिकट खरीद सकेगा। छात्रों के लिए विशेष टिकट 800 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें एक छात्र को केवल एक ही टिकट मिलेगी।


    टिकट दरें इस प्रकार रहेंगी

    अपर सिटिंग 2000 रुपये, लोअर सिटिंग 2500, 3000 और 3500 रुपये, सिल्वर 7500 रुपये, गोल्ड 10,000 रुपये, प्लैटिनियम 12,500 रुपये और कॉर्पोरेट बॉक्स की टिकट 25,000 रुपये तय की गई है। ऑनलाइन खरीदी गई टिकटों का फिजिकल रिडेंप्शन 19 जनवरी से किया जा सकेगा।

    यह भी पढ़ें- IND VS NZ: जनवरी में भारत से भिड़ेगी न्यूजीलैंड, जानें कब और कहां देखें लाइव

    फूड मेन्यू में प्रदर्शित किए जाएंगे उसके दाम

    इसके अलावा दर्शकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए स्टेडियम के अंदर फूड स्टॉल संचालकों को अपने कर्मचारियों की टी-शर्ट पर खाने की दरें लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही स्टेडियम परिसर में फूड मेन्यू और उसके दाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.