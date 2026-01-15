23 जनवरी को रायपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश, 800 रुपये से टिकट शुरू, ऑनलाइन बुकिंग के बाद ऐसे मिलेगी एंट्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 23 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े मुकाबले का गवाह बनेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टी-20 इंटरनेशनल महामुकाबले को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर तैयारियों और टिकट व्यवस्था की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में CSCS के डायरेक्टर विजय शाह और बलदेव सिंह भाटिया मौजूद रहे।

संघ ने बताया कि मैच के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री आज 15 जनवरी की रात 7 बजे से ticketgenie.in पर शुरू होगी। एक व्यक्ति ऑनलाइन अधिकतम चार टिकट खरीद सकेगा। छात्रों के लिए विशेष टिकट 800 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें एक छात्र को केवल एक ही टिकट मिलेगी।