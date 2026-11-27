स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पहले दिन कीवी टीम ने पांच विकेट गंवा दिए हैं। ग्लेन फिलिप्स और टॉम ब्लंडल की साझेदारी से न्यूजीलैंड की पारी संभली है।

पहला सत्र तो न्यूजीलैंड के नाम रहा जहां उसने सिर्फ एक ही विकेट खोया, लेकिन दूसरे सत्र में टीम ने तीन विकेट खो दिए। हालांकि, आखिरी सत्र में कुछ हद तक यह टीम संभलने में सफल रही। पहला सत्र न्यूजीलैंड के नाम बता दें कि, मैच में भारत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाजों ने टीम को संभली हुई शुरुआत दी और पहले सत्र में एक विकेट खोकर 110 रन बना लिए। इसके बाद दूसरे सत्र में इसी स्कोर पर तीन कीवी बल्लेबाज आउट हो गए।