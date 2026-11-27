स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। पहले दिन मेहबान टीम ने बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा अनोखा काम बहुत ही कम टीमों के साथ होता है।

इसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम बैकफुट पर पहुंच गई और भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करना पड़ रहा है। मैच के दूसरे सत्र में कीवी टीम ने बिना कोई रन बनाए अपने तीन विकेट गंवा दिए। पहले सेशन में न्यूजीलैंड ने एक विकेट गंवाया था।

मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एक समय कीवी टीम का स्कोर एक विकेट पर 110 रन था, लेकिन देखते ही देखते इसी स्कोर पर चार विकेट हो गए। पहले आकाशदीप ने टॉम लैथम की पारी का अंत किया।

एक स्कोर पर गिरे तीन विकेट

लैथम 59 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हेनरी निकल्स भी इसी स्कोर पर अंशुल कंबोज का शिकार बने। रचिन रविंद्र को बिना खाता खोले आकाशदीप ने चलता किया। एक स्कोर पर न्यूजीलैंड के चार विकेट गिर गए।

न्यूजीलैंड का नौवीं बार अनोखा कारनाम

बता दें कि, कीवी टीम के साथ यह पहली बार नहीं हुआ बल्कि नौवीं बार ऐसा हुआ है, जब उसने दूसरे, तीसरे और चौथे विकेट एक समान स्कोर पर खोए हैं। इससे पहले ऐसा साल 2018 में नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था।