स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अपनी धारदार गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने के लिए जाना जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में वे बेअसर साबित हुए थे।

292 गेंदों के बाद लिया विकेट हालांकि, दूसरी पारी में बुमराह ने शानदार वापसी करते हुए 292 गेंदों के लंबे इंतजार के बाद अपने विकेटों का सूखा खत्म किया। विकेट लेने के बाद उन्होंने ज्यादा आक्रामक जश्न तो नहीं मनाया, लेकिन स्टंप माइक पर उनका एक मजेदार कमेंट जरूर कैद हो गया। 'थोड़ा बचेंगे भाई' कहकर मनाया जश्न।