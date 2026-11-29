'थोड़ा बचेंगे भाई', 292 गेंदों के बाद बुमराह ने खत्म किया विकेटों का सूखा, लैथम को आउट कर दिया रिएक्शन
दूसरी पारी में बुमराह ने शानदार वापसी करते हुए 292 गेंदों के लंबे इंतजार के बाद अपने विकेटों का सूखा खत्म किया।
Publish Date: Sun, 29 Nov 2026 02:58:39 PM (IST)Updated Date: Sun, 29 Nov 2026 02:58:39 PM (IST)
बुमराह ने 292 गेंदों के बाद लिया विकेट,
HighLights
- भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट जारी
- बुमराह ने 292 गेंदों के बाद लिया विकेट
- 'थोड़ा बचेंगे भाई', दिया मजेदार रिएक्शन
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अपनी धारदार गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने के लिए जाना जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में वे बेअसर साबित हुए थे।
292 गेंदों के बाद लिया विकेट
हालांकि, दूसरी पारी में बुमराह ने शानदार वापसी करते हुए 292 गेंदों के लंबे इंतजार के बाद अपने विकेटों का सूखा खत्म किया। विकेट लेने के बाद उन्होंने ज्यादा आक्रामक जश्न तो नहीं मनाया, लेकिन स्टंप माइक पर उनका एक मजेदार कमेंट जरूर कैद हो गया। 'थोड़ा बचेंगे भाई' कहकर मनाया जश्न।
लैथम को तीसरी बार किया आउट
दूसरी पारी के सातवें ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने कीवी सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम को पवेलियन की राह दिखाई। लंबे समय बाद सफलता मिलने पर बुमराह ने आक्रामकता दिखाने के बजाय हंसते हुए कहा- "थोड़ा बचेंगे भाई"। इस सीरीज में बुमराह अब तक लैथम को तीन बार अपना शिकार बना चुके हैं। इससे पहले वेलिंग्टन में खेले गए पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में भी लैथम बुमराह की गेंद पर ही आउट हुए थे।
मैच का ताजा हाल
मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। भारत की पहली पारी 246 रनों पर सिमट गई थी, जिसके जवाब में कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 356 रन बनाकर 110 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में कीवी टीम ने 3 विकेट खोकर 133 रन बना लिए हैं और कुल बढ़त 143 रन की हो गई। क्रीज पर रचिन रवीन्द्र (46) और डेरिल मिचेल (5) मौजूद है।