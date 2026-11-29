स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज आकाशदीप सिर में चोट (कनकशन) लगने के कारण मुकाबले से बाहर हो गए हैं।

टीम मैनेजमेंट ने उनके स्थान पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को 'कनकशन सब्स्टीट्यूट' के रूप में प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है। हालांकि, इस फैसले के बाद अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक बार फिर नजरअंदाज किए जाने से क्रिकेट जगत और सोशल मीडिया पर नया विवाद खड़ा हो गया है।