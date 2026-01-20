IND vs NZ: क्या वाकई इंदौर स्टेडियम में लगे 'गौतम गंभीर हाय-हाय' के नारे? जानें वायरल वीडियो का सच

डिजिटल डेस्क। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर फैंस के निशाने पर आ गए हैं। इसी बीच एक वीडियो तेजी से वायरल (Gautam Gambhir Haye Haye Viral Video) हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंदौर स्टेडियम में फैंस 'गौतम गंभीर हाय-हाय' के नारे लगा रहे हैं।