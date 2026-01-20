मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IND vs NZ: क्या वाकई इंदौर स्टेडियम में लगे 'गौतम गंभीर हाय-हाय' के नारे? जानें वायरल वीडियो का सच

    न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर फैं ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 02:32:39 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 02:32:39 PM (IST)
    IND vs NZ: क्या वाकई इंदौर स्टेडियम में लगे 'गौतम गंभीर हाय-हाय' के नारे? जानें वायरल वीडियो का सच
    IND vs NZ: क्या वाकई इंदौर स्टेडियम में लगे 'गौतम गंभीर हाय-हाय' के नारे?

    HighLights

    1. इंदौर में 'गंभीर हाय-हाय' के नारे वाला वीडियो एडिटेड है, ऑडियो किसी और मैच का है
    2. न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में 2-1 से वनडे सीरीज जीतकर रचा इतिहास
    3. गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने पिछले 5 में से 3 वनडे सीरीज गंवाई हैं

    डिजिटल डेस्क। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर फैंस के निशाने पर आ गए हैं। इसी बीच एक वीडियो तेजी से वायरल (Gautam Gambhir Haye Haye Viral Video) हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंदौर स्टेडियम में फैंस 'गौतम गंभीर हाय-हाय' के नारे लगा रहे हैं।

    वायरल वीडियो की क्या है हकीकत?

    सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस वीडियो में विराट कोहली, गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मैदान पर खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में फैंस के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हालांकि, पड़ताल में सामने आया है कि यह वीडियो पूरी तरह से असली नहीं है, बल्कि इसे एडिट किया गया है।


    • ऑडियो की सच्चाई: वीडियो में सुनाई दे रहे 'गंभीर हाय-हाय' के नारे संभवतः किसी अन्य घटना या वीडियो से उठाकर जोड़े गए हैं।

    • पुराना संदर्भ: कयास लगाए जा रहे हैं कि यह ऑडियो पिछले साल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए गुवाहाटी टेस्ट के दौरान की हो सकती है, जिसे अब इंदौर के वीडियो के साथ मर्ज कर दिया गया है।

    • मीडिया रिपोर्ट: ग्राउंड पर मौजूद किसी भी आधिकारिक मीडिया कर्मी ने ऐसी किसी नारेबाजी की पुष्टि नहीं की है, जिससे साफ होता है कि वायरल क्लिप को केवल सनसनी फैलाने के लिए एडिट किया गया है।

    विराट कोहली का रिएक्शन

    वीडियो में विराट कोहली स्टैंड्स की ओर इशारा करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों से कुछ बात करते दिख रहे हैं। एडिटेड वीडियो में इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कोहली नारेबाजी से नाराज हैं, लेकिन असल में वह उस वक्त क्या बात कर रहे थे, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।

    गौतम गंभीर के कार्यकाल में वनडे सीरीज का रिपोर्ट कार्ड

    गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक मिला-जुला रहा है...

    • अगस्त 2024 (श्रीलंका बनाम भारत): भारत 0-2 से हारा।

    • जनवरी 2025 (इंग्लैंड बनाम भारत): भारत 3-0 से जीता।

    • अक्टूबर 2025 (ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत): भारत 1-2 से हारा।

    • दिसंबर 2025 (दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत): भारत 2-1 से जीता।

    • जनवरी 2026 (भारत बनाम न्यूजीलैंड): भारत 1-2 से हारा।

    यह भी पढ़ें- भारत-न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टाइगर रिजर्व पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ लिया वाइल्ड लाइफ का रोमांच

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.