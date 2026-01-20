IND vs NZ: क्या वाकई इंदौर स्टेडियम में लगे 'गौतम गंभीर हाय-हाय' के नारे? जानें वायरल वीडियो का सच

डिजिटल डेस्क। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर फैंस के निशाने पर आ गए हैं। इसी बीच एक वीडियो तेजी से वायरल (Gautam Gambhir Haye Haye Viral Video) हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंदौर स्टेडियम में फैंस 'गौतम गंभीर हाय-हाय' के नारे लगा रहे हैं।
सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस वीडियो में विराट कोहली, गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मैदान पर खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में फैंस के चिल्लाने की आवाज आ रही है। हालांकि, पड़ताल में सामने आया है कि यह वीडियो पूरी तरह से असली नहीं है, बल्कि इसे एडिट किया गया है।
🚨: Angry Fans chanted "Gautam Gambhir Hay Hay" in front of Gautam Gambhir after India’s embarrassing Test series loss at Guwahati stadium. pic.twitter.com/7gq4T1lq8j
— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) November 26, 2025
वीडियो में विराट कोहली स्टैंड्स की ओर इशारा करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों से कुछ बात करते दिख रहे हैं। एडिटेड वीडियो में इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कोहली नारेबाजी से नाराज हैं, लेकिन असल में वह उस वक्त क्या बात कर रहे थे, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।
गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक मिला-जुला रहा है...
