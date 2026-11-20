स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई पांच मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट के हुक्मरानों का दोनों पर विश्वास कामय है।

ऐसे में रो-को अगर खेलना चाहते हैं तो अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे विश्व कप में जरूर खेलते हुए दिखाई देंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली इसके लिए अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। विश्वकप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा।