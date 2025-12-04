स्पोर्ट्स डेस्क: रायपुर में बुधवार को खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया को करारी हार (India South Africa 2nd ODI result) का सामना करना पड़ा। 359 रन जैसे बड़े स्कोर के बावजूद भारत मैच नहीं जीत सका और दक्षिण अफ्रीका ने 49.2 ओवर में चार विकेट शेष रहते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत के साथ मेहमान टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला दिया।

भारतीय कप्तान केएल राहुल टॉस हार गए, जो लगातार 20वां मौका रहा जब भारत वनडे में टॉस नहीं जीत सका। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रोहित शर्मा (14) और यशस्वी जायसवाल (22) सस्ते में आउट हो गए। शुरुआती झटकों ने टीम को दबाव में ला दिया था, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और रुतुराज गायकवाड़ की साझेदारी ने भारतीय पारी को मजबूत आधार दिया।

रुतुराज गायकवाड़ के लिए यह मैच बेहद खास रहा। उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया और 83 गेंदों में 105 रन बनाए। कुल 359 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने भी शुरुआत में कुछ झटके झेले। डेवाल्ड ब्रेविस 54 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हुए। कप्तान ऐडन मार्करम ने एक छोर संभाले रखा और शानदार शतक लगाया। उन्होंने 110 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और टीम को जीत के करीब लाए। तेम्बा बावुमा ने 46 रन जोड़कर टीम की साझेदारी को मजबूत किया, उनका विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया। लक्ष्य बड़ा था लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने महत्वपूर्ण मौकों पर जोखिम नहीं लिया और साझेदारियां बनाई रखीं। अंत तक संयमित बल्लेबाजी ने उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाई।

भारतीय टीम की 3 बड़ी गलतियां 1.धीमी बल्लेबाजी विराट कोहली (102) और रुतुराज गायकवाड़ (105) ने तीसरे विकेट के लिए 195 रनों की मजबूत साझेदारी की। उस समय टीम इंडिया के पास 86 गेंदें बची थीं और स्कोर 257 रन था। यह स्थिति भारत को 370–380 का बड़ा स्कोर दिला सकती थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा की धीमी बल्लेबाजी के कारण टीम 20–30 रन कम बना सकी। यह अंतर अंततः भारत की हार में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 2.खराब फील्डिंग साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय टीम की फील्डिंग बेहद निराशाजनक रही। रवींद्र जडेजा ने बाउंड्री पर दो मौकों पर गलतियां कीं, जिससे प्रोटियाज़ को अतिरिक्त 8 रन मिल गए। वॉशिंगटन सुंदर और यशस्‍वी जायसवाल ने भी फील्डिंग में कई चूकों से टीम को नुकसान पहुंचाया। ओवरथ्रो के रन ने स्थिति और खराब की। सुंदर एक आसान कैच का भी मौका नहीं बना सके। इन गलतियों का सीधा असर भारत की हार पर पड़ा। 3.लचर गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज़ इस मैच में प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सके। केवल अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा ही 6 से कम इकोनॉमी से गेंदबाजी कर पाए। इसके विपरीत, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने 7 से अधिक की इकोनॉमी से रन लुटाए। प्रसिद्ध कृष्णा सबसे महंगे साबित हुए, जिन्होंने 10 से ज्यादा प्रति ओवर रन दिए। गेंदबाज़ी विभाग को फील्डिंग की तरह ही काफी सुधार की आवश्यकता है। सुरक्षा में फिर बड़ी चूक रांची के बाद रायपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर सीधे मैदान में घुस आया और विराट कोहली के पास पहुंच गया। कुछ समय के लिए मैदान में अफरातफरी की स्थिति बन गई। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़कर मैदान से बाहर निकाला। यह लगातार दूसरा अवसर है जब रायपुर में किसी फैन ने सुरक्षा तोड़ी।