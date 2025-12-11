IND vs SA 2nd T20I Live Streaming: आज भारत-साउथ अफ्रीका का दूसरा टी20 मैच कब, कहां और कैसे फ्री में देखें?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA 2nd T20I) के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20I सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 दिसंबर, बुधवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही मुकाबले को 101 रनों के बड़े अंतर से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है। अब सुर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें दूसरे टी20 मैच को जीतकर सीरीज में अपनी बढ़त को और मजबूत करने पर टिकी हैं।

यह रोमांचक मुकाबला चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा। यदि आप भी इस मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो यहां मैच की लाइव स्ट्रीमिंग (IND vs SA 2nd T20I Live Streaming) और प्रसारण से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स दी गई हैं...

कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20I मैच आज शाम 7:00 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस का समय शाम 6:30 बजे निर्धारित है।

टीवी पर प्रसारण: दर्शक इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर देख सकते हैं।

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग: मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां फैंस इस मुकाबले को फ्री में देख सकते हैं।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 टीमें-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर।

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे।

यह भी पढ़ें- Hardik Pandya का पैपराजी पर फूटा गुस्सा, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की 'असम्मानजनक' तस्वीरों पर जताई नाराजगी