    India vs England: इंदौर में मुकाबले से पहले भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने मैदान में जमकर की तैयारी

    इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों ने महिला विश्व कप के अहम मुकाबले से पहले जमकर अभ्यास किया। भारतीय टीम ने इनडोर साइड पिच पर अभ्यास किया, जबकि इंग्लैंड ने दोपहर के सत्र में मैदान पर अभ्यास किया। टीमों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग पर ध्यान केंद्रित किया।

    By Kapeesh Dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 01:51:40 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 02:01:51 PM (IST)
    मैदान में अभ्यास करती दोनों टीमें।

    HighLights

    1. दोनों टीमों ने शुक्रवार को जमकर पसीना बहाया।
    2. भारतीय टीम ने करीब तीन घंटों तक जमकर अभ्यास किया।
    3. इंग्लिश खिलाड़ी भी करीब तीन घंटे तक मैदान में रहीं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंग्लैंड और भारत के बीच रविवार को होने वाले आइसीसी महिला विश्व कप के अहम मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने शुक्रवार को जमकर पसीना बहाया। अचानक बदले मौसम के बीच भारतीय टीम की खिलाड़ियों ने होलकर स्टेडियम में मैदान की अभ्यास पिचों को छोड़कर पीछे इनडोर साइड पिच पर अभ्यास किया।

    टीम ने करीब तीन घंटों तक जमकर अभ्यास किया। कुछ बैटर बाद में मैदान की अभ्यास पिच पर पहुंची थीं। मेहमान टीम इंग्लैंड ने दोपहर के सत्र में अभ्यास किया। इंदौर पहुंचने के बाद इंग्लिश टीम का पहला अभ्यास सत्र था। इंग्लिश खिलाड़ी करीब तीन घंटे तक मैदान में रहीं।


    भारतीय टीम ने किया म्यूजियम को सराहा

    अभ्यास से पहले भारत की महिला क्रिकेट टीम की सदस्य आज होलकर स्टेडियम स्थित मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नवनिर्मित क्रिकेट म्यूजियम देखने के लिए पहुंचीं। म्यूजियम में सहेज कर रखी गई चीजों और इतिहास को देखकर समस्त खिलाड़ी अभिभूत हुईं।

    टीम की खिलाड़ी करीब 40 मिनटों तक म्यूजियम में रहीं। टीम के कोच अमोल मजूमदार ने एसोसिएशन के इस प्रयास की प्रशंसा की और इसे एक प्रेरणादायक अनुभव बताया। इस अवसर पर एमपीसीए के पदाधिकारी और सीएओ उपस्थित थे।

