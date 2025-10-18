India vs England: इंदौर में मुकाबले से पहले भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने मैदान में जमकर की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंग्लैंड और भारत के बीच रविवार को होने वाले आइसीसी महिला विश्व कप के अहम मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने शुक्रवार को जमकर पसीना बहाया। अचानक बदले मौसम के बीच भारतीय टीम की खिलाड़ियों ने होलकर स्टेडियम में मैदान की अभ्यास पिचों को छोड़कर पीछे इनडोर साइड पिच पर अभ्यास किया।
टीम ने करीब तीन घंटों तक जमकर अभ्यास किया। कुछ बैटर बाद में मैदान की अभ्यास पिच पर पहुंची थीं। मेहमान टीम इंग्लैंड ने दोपहर के सत्र में अभ्यास किया। इंदौर पहुंचने के बाद इंग्लिश टीम का पहला अभ्यास सत्र था। इंग्लिश खिलाड़ी करीब तीन घंटे तक मैदान में रहीं।
अभ्यास से पहले भारत की महिला क्रिकेट टीम की सदस्य आज होलकर स्टेडियम स्थित मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नवनिर्मित क्रिकेट म्यूजियम देखने के लिए पहुंचीं। म्यूजियम में सहेज कर रखी गई चीजों और इतिहास को देखकर समस्त खिलाड़ी अभिभूत हुईं।
टीम की खिलाड़ी करीब 40 मिनटों तक म्यूजियम में रहीं। टीम के कोच अमोल मजूमदार ने एसोसिएशन के इस प्रयास की प्रशंसा की और इसे एक प्रेरणादायक अनुभव बताया। इस अवसर पर एमपीसीए के पदाधिकारी और सीएओ उपस्थित थे।