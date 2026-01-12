वनडे क्रिकेट का नया 'चेज मास्टर' बना भारत, न्यूजीलैंड को रौंदकर रचा कीर्तिमान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा कोसों पीछे

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2026 की शुरुआत एक धमाकेदार विश्व रिकॉर्ड के साथ की है। वडोदरा के मैदान पर खेले गए पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने वनडे इतिहास का वो स्वर्णिम पन्ना लिख दिया है, जहाँ आज तक दुनिया की कोई भी टीम नहीं पहुँच सकी है।

विराट ने 54वें शतक से चूके पर जिताया मैच मैच के असली हीरो स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रहे। कोहली ने अपनी 'चेज मास्टर' की छवि के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए 93 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि, वह अपने करियर के 54वें वनडे शतक से मात्र 7 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी इस क्लासिक पारी ने भारत की जीत की नींव रख दी। कप्तान शुभमन गिल ने भी मोर्चे से नेतृत्व करते हुए 56 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया।