    बिना बल्ला थामे किंग कोहली ने बनाया रिकॉर्ड, मैदान में उतरते ही सौरव गांगुली को छोड़ा पीछे, इस लिस्ट में बनाई जगह

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 03:26:51 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 03:26:51 PM (IST)
    किंग कोहली ने बनाया रिकॉर्ड।

    1. मैदान पर उतरते ही कोहली ने किया कमाल
    2. 'दादा' का रिकॉर्ड तोड़ नंबर-5 पर पहुंचे
    3. सचिन और धोनी की एलीट लिस्ट में शामिल

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट के 'रन मशीन' विराट कोहली के नाम के साथ अब एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले जा रहे सीरीज के पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरते ही कोहली ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब कोहली भारत की ओर से सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

    गांगुली को छोड़ा पीछे

    न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मैच विराट कोहली के करियर का 309वां वनडे मुकाबला है। इसके साथ ही उन्होंने सौरव गांगुली (308 मैच) के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब केवल चार दिग्गज ही कोहली से आगे हैं।


    भारत के लिए सर्वाधिक वनडे खेलने वाले टॉप-5 खिलाड़ी:

    • सचिन तेंदुलकर: 463 मैच

    • एमएस धोनी: 347 मैच

    • राहुल द्रविड़: 340 मैच

    • मोहम्मद अजहरुद्दीन: 334 मैच

    • विराट कोहली: 309 मैच (जारी)

    2027 का वर्ल्ड कप

    विराट कोहली का क्रिकेटिंग करियर अब एक नए और केंद्रित चरण में है। साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप को अलविदा कह दिया था। वहीं, पिछले साल मई में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेकर सबको चौंका दिया था। अब कोहली का पूरा ध्यान और फिटनेस केवल वनडे प्रारूप पर है। उनका एकमात्र बड़ा लक्ष्य साल 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाना है।

