बिना बल्ला थामे किंग कोहली ने बनाया रिकॉर्ड, मैदान में उतरते ही सौरव गांगुली को छोड़ा पीछे, इस लिस्ट में बनाई जगह

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट के 'रन मशीन' विराट कोहली के नाम के साथ अब एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेले जा रहे सीरीज के पहले वनडे मैच में मैदान पर उतरते ही कोहली ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब कोहली भारत की ओर से सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

गांगुली को छोड़ा पीछे न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मैच विराट कोहली के करियर का 309वां वनडे मुकाबला है। इसके साथ ही उन्होंने सौरव गांगुली (308 मैच) के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब केवल चार दिग्गज ही कोहली से आगे हैं।