T20 WC: बांग्लादेश को भारत से पंगा लेना पड़ा भारी... एक झटके में हुआ करोड़ों का नुकसान!

स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और बांग्लादेश (India-Bangladesh Conflict) के बीच जारी कूटनीतिक और व्यापारिक तनाव का असर अब क्रिकेट के मैदान पर भी दिखने लगा है। आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले बांग्लादेशी क्रिकेटरों को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। भारत की दिग्गज खेल उपकरण निर्माता कंपनियों ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म या होल्ड पर डाल दिया है।
भारत की मशहूर क्रिकेट बैट और किट बनाने वाली कंपनी SG (Sanspareils Greenlands) ने बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास सहित कई खिलाड़ियों के साथ अपने करार को फिलहाल 'होल्ड' पर रख दिया है। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से इनकार करते हुए 'वेट एंड वॉच' की नीति अपनाई है। इससे खिलाड़ियों को न केवल ब्रांड वैल्यू का नुकसान होगा, बल्कि उन्हें मिलने वाली स्पॉन्सरशिप राशि भी हाथ से निकल जाएगी।
एसजी के अलावा, सरीन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज (SS) ने भी मुशफिकुर रहीम और सौम्य सरकार जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ अपने अनुबंध पहले ही रद्द कर दिए थे। यह निर्णय बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद के हालातों को देखते हुए लिया गया था।
इस तनाव ने व्यक्तिगत अनुबंधों के साथ-साथ ट्रेड एक्टिविटी को भी प्रभावित किया है। पहले कई भारतीय कंपनियां बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में खेल सामग्री तैयार करवाती थीं, लेकिन अब यह काम पूरी तरह बंद हो गया है। इससे दोनों देशों के बीच खेल उद्योग की सप्लाई लाइन ठप हो गई है।
बांग्लादेश की टीम को इस बार ग्रुप-सी में रखा गया है। भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट में उनके मुकाबले कुछ इस प्रकार हैं...
