IND vs NZ: चौथे वनडे में संकट में टीम इंडिया, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर शून्य पर आउट

भारत को चौथा झटका

इसके बाद भारत ने चौथा विकेट गंवा दिया। काइल जैमीसन ने ऋतुराज गायकवाड़ को 5 रनों के निजी स्कोर पर मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। क्रीज पर ईशान किशन और हरफनमौला खिलाड़ी अक्षर पटेल मौजूद है।

बता दें कि, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने वाली कीवी टीम के लिए विल यंग (125) ने सबसे अधिक रन बनाए। उनके अलावा टिम सीफर्ट (58) ने भी अर्धशतक लगाया। मध्य क्रम में फिन एलन ने 30 गेंदों में 41 रनों की अक्रामक पारी खेली और टीम का स्कोर 333 रनों तक लेकर गए।

भारत की ओर से आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए। अर्शदीप सिंह और नमन धीर को भी एक-एक सफलता मिली। भारत के तीनों तेज गेंदबाज आज महंगे साबित हुए। इसके अलावा स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने भी 7 से ज्यादा की इकॉनमी से रन लुटाए।