IND vs NZ: भारत के खिलाफ सीरीज हार से डरी न्यूजीलैंड, आखिरी मैचों के लिए दो गेंदबाजों का किया शामिल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज जारी है। भारत इस श्रंखला में 2-0 से आगे है। तीसरा मुकाबला बारिश के कारण रद हो गया था। आखिरी मुकाबलों के लिए कीवी टीम ने बदलाव किया है। सीरीज में वापसी के लिए दो तेज गेंदबाजों को स्क्वॉड में जगह दी है।

आखिरी दो वनडे को लिए तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल को अपने साथ जोड़ा है। उन्हें पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा पांचवें वनडे मैच के लिए जोश क्लार्कसन भी टीम के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले वे कीवी टीम के लिए खेल चुके हैं और कई चोटों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं।