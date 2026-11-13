IND vs NZ: 39 साल के रोहित शर्मा का अद्भुत कारनामा, 'चीते' जैसी फुर्ती दिखाकर लपका फिन एलन का कैच

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा 39 साल के हो चुके हैं। वह अपने खेल के जुनून और समर्पण से उम्र को हराने में लगे हैं। इसकी बानगी न्यूजीलैंड के साथ खेले जा रहे चौथे वनडे में भी देखने को मिली।

दूसरे मैच के बाद चौथे वनडे में भी हिटमैन ने शानदार कैच लपका और अपनी फिटनेस पर उठ रहे सवालों को लेकर करारा जवाब दिया। रोहित शर्मा टी-20 और टेस्ट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं और वह अब सिर्फ एकदिवसीय क्रिकेट खेलते हैं।

बता दें कि, हिटमैन का बल्ला भले ही न्यूजीलैंड पर नहीं गरजा हो लेकिन अपनी फुर्तीली फिल्डिंग से अद्भुत कारनामा किया है। चौथे वनडे की पहली पारी में कीवी टीम की बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने फिन एलन का शानदार कैच लपका। एलन खतरनाक होते दिख रहे थे और वह क्रीज पर आंखें जमा चुके थे।

एलन ने खेली अक्रामक पारी

न्यूजीलैंड टीम का स्कोर वह विल यंग के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि, रोहित ने उनकी 30 गेंदों पर 41 रनों की पारी को रोक दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एलन ने इस पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए। अगर वह आउट नहीं होते और आखिर तक बल्लेबाजी करते तो कीवी टीम का स्कोर बहुत मजबूत कर देते।