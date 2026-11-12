IND vs NZ Weather Update: चौथे वनडे में 'विलेन' बनेगी बारिश, जानिए मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी एकदिवसीय मैचों की सीरीज में बारिश ने कई बार बाधा डाली है, जिससे मुकाबले प्रभावित रहे और बड़े स्कोर देखने को नहीं मिले हैं। सीरीज का तीसरा मुकाबला तो बारिश के कारण रद हो गया।

सीरीज में भारत 2-0 से आगे है और चौथा एकदिवसीय 13 नवंबर शुक्रवार को खेला जाएगा। ऐसे में डर सता रहा है कि कहीं चौथे मैच में बारिश एक बार फिर से विलन ना बन जाए और मुकाबला धुल जाए। इस वनडे सीरीज में बड़े स्कोर का ना बन पाना एक कारण मौसम रहा है।

मौसम में बदलाव के कारण यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है जिससे बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि चौथे मुकाबले में मौसम कैसा रहने वाला है।

शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम

बता दें कि, शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को बे ओवल में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दिन बारिश की 10 प्रतिशत संभावना है, जिससे पूरा मैच होने के आसार हैं। अब तक वनडे सीरीज में 50 ओवर का कोई भी मैच नहीं हो सका है लेकिन यहां पर पूरे 50 ओवर होने के आसार है।

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मौसम विभाग के मुताबिक, बे ओवल में दिन में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके बाद रात में तापमान 10 डिग्री तक गिर सकता है। तेज हवाओं के कारण गेंदबाजों को स्विंग कराने में मदद मिलेगी।

अय्यर संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

भारत के नियमित कप्तान शुभमन गिल टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए वेलिंगटन रवाना हो गए, साथ में केएल राहुल और अंशुल कंबोज भी है। खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए बल्लेबाजी कोच सिंताश कोटक और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल भी मौजूद है। ऐसे में आखिरी दो मुकाबलों के लिए टीम की कमान श्रेयस अय्यर के पास रहेगी।