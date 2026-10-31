IND vs NZ: आखिरी टी-20 में इस धांसू ऑलराउंडर को मिलेगा मौका, ऑकलैंड की शर्मनाक हार के बाद बदलाव संभव

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का आखिरी मुकाबला एक नवंबर रविवार को खेला जाएगा। चौथे मुकाबले में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ भारत की जीत का चला आ रहा सिलसिला टूट गया।

अब एक बार फिर से दोनों टीमें रविवार को आमने-सामने होंगी। यह टी-20 सीरीज का आखिरी मुकाबला होगा। भारत इसे जीतकर सीरीज का 4-1 से अंत करना चाहेगा तो वहीं न्यूजीलैंड इस मैच को जीतकर सीरीज का सकारात्मक समापन करना चाहेगी।