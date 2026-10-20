IND vs NZ: न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में बैठा वैभव का डर, युवा सनसनी से निपटने की खास तैयारी, दो दिन बाद शुरू होगी टी-20 सीरीज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो दिन बाद 22 अक्टूबर को टी-20 सीरीज का आगाज हो जाएगा। इस सीरीज से पहले भारत की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने कीवी गेंदबाजों में अपनी बल्लेबाजी का खौफ भर दिया है।

यह अक्रामक बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों के दिमाग में बैठ गया है और वह इससे बचने का तरीका खोज रहे हैं। पांच मैचों की इस सीरीज के लिए कीवी गेंदबाज खास तरह की रणनीति बना रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनियाभर में 15 साल के इस बैट्समैन का खौफ कितना है कि वैभव का प्लेइंग इलेवन में चुनाव पक्का नहीं है।

अभिषेक और संजू की जोड़ी को प्राथमिकता

बावजूद इसके वैभव को आउट करने और रनरेट पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पहले कह चुके हैं कि वह फिलहाल अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी को प्राथमिकता दे रहे हैं। दोनों टीम इंडिया के लिए बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं और बड़े टूर्नामेंट में खुद को साबित भी कर चुके हैं।