IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज नहीं खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, कप्तान श्रेयस अय्यर की दो टूक; कहा- ड्रेसिंग रूम में खुश रहें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार 22 अक्टूबर से पांच मैचों की टी-20 सीरीज शुरू हो रही है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला क्राइसचर्च में खेला जाएगा। मैच से पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

कप्तान अय्यर का कहना है कि वह अभी बहुत युवा है और सही समय आने पर उन्हें मौका दिया जाएगा। टीम के पास दो ओपनर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन है। दोनों लगातार टीम के लिए रन बना रहे हैं। ऐसे में वैभव के लिए राह थोड़ी मुश्किल है। टी-20 विश्व कप में दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया था।