IND vs WI 2ND ODI: कब और कहां खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज दूसरा एकदिवसीय मुकाबला, यहां फ्री में देख सकेंगे मैच

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है। पहला मुकाबला जीतने के बाद भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला बुधवार को गुवाहाटी के बारसपरा स्टेडियम में खेला जाएगा।

यह मुकाबला डे/नाइट होगा। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। दूसरी ओर, शाई होप के नेतृत्व वाली वेस्टइंडीज इस मैच में पूरा जोर लगाना चाहेगी और सीरीज को बराबर करना चाहेगी।