IND vs WI: कब और कहां खेला जाएगा दूसरा टी-20 मुकाबला, रिकॉर्ड से लेकर स्क्वॉड तक; यहां जानिए पूरी डिटेल्स

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज जारी है। भारत पहला मुकाबला जीतकर 1-0 की बढ़त के साथ आगे है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने मेजबान टीम वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था।

भारतीय टीम की नजर इस सीरीज में अब बढ़त को दोगुना करने पर होगी। दूसरा टी-20 मुकाबला झारखंड के रांची में खेला जाएगा। अब आपको इस मैच की A से लेकर Z तक पूरी डिटेल्स बताते हैं।

रांची में खेला जाएगा मुकाबला

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा मुकाबला रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा।

शुक्रवार को होगा मैच

यह मुकाबला शुक्रवार, 9 अक्तूबर को खेला जाएगा। मैच का टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा और मुकाबले की शुरुआत शाम सात बजे से होगी।

हेड टू हेड रिकॉर्ड

टी-20 में अब तक दोनों टीमें 32 बार आमने-सामने हुई है। इस दौरान भारत के खाते में 21 जीत आई है। वेस्टइंडीज की बात की जाए तो उनके खाते में 10 जीत आई है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा।

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रांची स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

रांची का मैदान बल्लेबाजों के अनुकूल है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का यह होम ग्राउंड है। इस मैदान पर बल्लेबाज खूब रन बनाते हैं।

वेस्टइंडीज का स्क्वॉड...

शाई होप (C,WK), ज्वेल एंड्रयू (WK), आमिर जांगू (WK), रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरन हेटमायर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर।

भारतीय टीम का स्क्वॉड...

श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा (VC), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (WK), संजू सैमसन (WK), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव और नमन धीर।

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