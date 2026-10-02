मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

IND vs WI 3rd ODI: कब और कहां खेला जाएगा तीसरा आखिरी मुकाबला, टीम इंडिया से बाहर हुआ यह दिग्गज गेंदबाज, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर पहले ही सीरीज को अपने नाम कर लिया है। अब शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरे...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 12:00:37 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 12:10:47 PM (IST)
IND vs WI 3rd ODI: कब और कहां खेला जाएगा तीसरा आखिरी मुकाबला, टीम इंडिया से बाहर हुआ यह दिग्गज गेंदबाज, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन
चंडीगढ़ में खेला जाएगा आखिरी मुकाबला, फोटो-एआई जनरेटेड

HighLights

  1. चंडीगढ़ में खेला जाएगा आखिरी मुकाबला
  2. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा सीरीज से बाहर
  3. अंशुल कंबोज को मिली टीम इंडिया में एंट्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाना है। भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर पहले ही सीरीज को अपने नाम कर लिया है। अब शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी।

अंशुल कंबोज की टीम में एंट्री

दूसरी ओर मेहमान टीम जीत के साथ सीरीज का सुखद समाप्त करना चाहेगी। अब सीरीज का आखिरी मुकाबला 3 अक्टूबर को खेला जाना है। ऐसे में टीम इंडिया बड़ा झटका लगा है, स्टार तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा सीरीज से बाहर हो गए हैं। अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया गया है।


अंशुल ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेली जा रही अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज में भारत ए की ओर से खेल रहे थे। उन्हें जल्द ही वहां से न्यू चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कहा गया है, तीसरा मैच यहीं पर होगा। बीसीसीआई की ओर से इसको लेकर अपडेट कर दिया गया है।

कब खेला जाएगा तीसरा मुकाबला

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच आखिरी मुकाबला शनिवार, 3 अक्‍टूबर को खेला जाएगा।

कहां खेला जाएगा आखिरी मैच

तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

कितने बजे शुरू होगा मैच

दोनों टीमों के बीच तीसरा वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। टॉस आधा घंटे पहले 1:30 बजे पर होगा।

भारत और वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग इलेवन...

भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (C), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (WK), नमन धीर, रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, आकिब नबी, ध्रुव जुरेल।

वेस्टइंडीज टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन

जॉन कैंपबेल, ज्वेल एंड्रयू, कीसी कार्टी, शाई होप (WK/C), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, जेडेन सील्स, कीमो पॉल, शमर जोसेफ, विटेल लॉज।

यह भी पढ़ें- IND vs WI ODI: गुवाहाटी वनडे में वेस्टइंडीज का विश्व रिकॉर्ड, भारत को दिया 406 रनों का लक्ष्य, 27 साल पुराना रिकॉर्ड स्वाहा