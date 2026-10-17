IND vs WI: आखिरी टी-20 मुकाबले से पहले वैभव सूर्यवंशी की पोस्ट ने मचाई सनसनी, मौका नहीं मिलने पर दो शब्दों में कह दी दिल की बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस समय पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज शाम को खेला जाएगा। दोनों टीमें 2-2 के साथ सीरीज में बराबरी पर है।

ऐसे में आज होने वाला मुकाबला निर्णायक होगा लेकिन इस मैच से पहले युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सनसनी मचा दी है। 15 वर्षीय बल्लेबाज ने हिम्मत नहीं हारने का फैसला किया है। दो शब्दों मे कह दी दिल की बात वैभव ने अंतिम मैच से पहले इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने अपनी मौजूदा स्थिति को बताया है। उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, "Still believing." यानी अभी भी विश्वास है। यह बताता है कि वैभव को मौका न मिलने का दुख तो है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हार रहे हैं।