इंदौर में टी-20 मैच को लेकर फैंस में भारी उत्साह, बोले- वैभव, अभिषेक और श्रेयस अय्यर को देखने आए हैं, देखें तस्वीरें

डिजिटल टीम, इंदौर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में दोनों टीमों के खाते में एक-एक जीत है। ऐसे में दोनों टीमें आज का मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त बनानी चाहेगी।

फैंस में भारी उत्साह इंदौर के होलकर स्टेडियम पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों में खिलाड़ियों को देखने के लिए एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। फैंस का कहना है कि वह अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर और अर्शदीप सिंह को देखने आए हैं। एक क्रिकेट फैंस छाता पर नींबू और मिर्ची को टांगकर आई है।