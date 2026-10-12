IND vs WI: अभिषेक शर्मा का छक्कों का विश्व रिकॉर्ड, अर्शदीप और नमन का प्रहार, इंदौर टी-20 जीतकर भारत सीरीज में 2-1 से आगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में तीसरा टी-20 मुकाबला खेला गया। भारत ने इस मुकाबले को 14 रनों से जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इस मैच में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा (69) ने एक बार फिर तूफानी पारी खेली।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 223 रन बनाए। इस मुकाबले में भारतीय ओपनर संजू सैमसन 6 गेंदों में 3 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने 18 गेंदों पर 37 रन बनाए। हालांकि, वह भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे।

अभिषेक शर्मा ने बनाया विश्व रिकॉर्ड दूसरे छोर पर खड़े ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने मात्र 30 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली। इस पारी में उनके बल्ले से 6 चौके और 5 शानदार छक्के निकले। इसी के साथ अभिषेक ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। साल 2026 में अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकले छक्कों की कुल संख्या 68 हो गई। इससे पहले साल 2022 में सूर्या के बल्ले से 68 छक्के निकले थे। हालांकि, अभी भारत को इस साल कुछ और टी-20 मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में अभिषेक सूर्या के इस रिकॉर्ड को जल्दी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।